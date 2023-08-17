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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع بداية العام الدراسي.. مفتي السعودية يوجه رسالة مهمة إلى المعلمين

مفتي السعودية
مفتي السعودية

 أكد  مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن للعلم في الإسلام منزلة رفيعة ومكانة سامية ويدل على ذلك أول كلمة نزلت من عند الله تعالى على نبي الهدى وهي “إقرأ”.


كما وجه في كلمة له رسالة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 1445هـ بقوله أن دين الإسلام دين يحترم العلم والعلماء.

وأضاف : ويرى الدين الإسلامي أن العلم طريق للخشية والخضوع والانقياد لأمر الله تعالى كما قال سبحانه : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) ودين يرفع من شأن العلم وأهله ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب) .

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