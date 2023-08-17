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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يزور السعودية قريبا.. تفاصيل

صدى البلد

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، "أثار استحساني أن القاعة التي يعقد فيها الاجتماع اسمها قاعة ⁧‫القدس".‬⁩ 

وأكد وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحفي عقد مع نظيره السعودي أثناء زيارته السعودية اليوم الخميس، أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح و تشهد تقدما. 

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور المملكة العربية السعودية في أقرب وقت.

 وأضاف عبد اللهيان،“أجريت مباحثات مثمرة في الرياض ونثمن دور المملكة في المنطقة”. 

وقال أيضا، "أكدنا العزم على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية.

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