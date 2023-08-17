ننشر جدول أعمال قمة بريكس 2023

تتجه أنظار العالم يوم 22 أغسطس الجاري إلى مدينة جوهانسبرج، حيث تستضيف جنوب أفريقيا، قمة مجموعة بريكس 2023 والمكونة من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وتعقد قمة بريكس تحت شعار "بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة ، وهي القمة الخامسة عشرة منذ تدشين التحالف في 2006 والأولى منذ جائحة كورونا.

وتأتي أهمية القمة إلى رغبة حوالي 40 دولة في الانضمام إلى المجموعة وأعلنت جنوب أفريقيا أن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إليها، من بينها مصر والجزائر والسعودية والإمارت والمغرب وإثيوبيا وإيران.

ونستعرض في النقاط التالية جدول أعمال قمة بريكس 2023:

في اليوم الأول للقمة 22 أغسطس، سيعقد منتدى أعمال، حيث يخاطب رؤساء الدول المشاركون في الجلسة الأخيرة في المساء، بعد ذلك، سيجتمع قادة البريكس مع بعضهم البعض في جلسة مغلقة. وأوضح أنيل سوكلال سفير جنوب أفريقيا لدى بريكس، أن "جدول الأعمال هنا مفتوح - سيكونون قادرين على تبادل وجهات النظر حول أي موضوع يعتبرونه ضروريا".

في اليوم الثاني للقمة 23 أغسطس، ستقام جلستان، الأولى مغلقة ومن المفترض أن تستمر لمدة ساعة ونصف، سيناقش قادة الدول الأعضاء ، إلى جانب 10 ممثلين من كل وفد ، الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية والتمويل والاقتصاد.

والثانية مفتوحة - ظاهريا حوالي ساعتين، وستشمل على وجه الخصوص، ممثلات عن مجلس الأعمال، وتحالف سيدات الأعمال، وبنك التنمية الجديد في بريكس، مع التقارير المقدمة من هذه المنظمات.

وأضاف سوكلال أن رؤساء الدول الأعضاء سيتبنون في نهاية القمة إعلانا ختاميا.