أفضل نظام غذائي لمرضى الصرع.. يقلل النوبات والتشنجات

الصرع هو مرض يصيب الجهاز العصبي للإنسان نتيجة زيادة الكهرباء في المخ، ويسبب أعراضا عديدة تختلف حسب نوع الصرع ودرجة شدته فهناك من يعانى من تشنجات شديدة وهناك من يسرح كثيرا وهناك من يتصرف بشكل غير منطقى.



ووفقا لما جاء في موقع nhs نعرض لكم أقوى نظام غذائي يساعد في علاج مرضى الصرع.



جمعية الصرع: تحفيز العصب المبهم

الكيتون النظام الغذائي

النظام الغذائي الكيتون هو نظام غذائي غني بالدهون وقليل الكربوهيدرات والبروتين.

عند الأطفال، يُعتقد أن النظام الغذائي يقلل احتمالية النوبات عن طريق تغيير مستويات المواد الكيميائية في الدماغ.

كان النظام الغذائي الكيتون أحد العلاجات الرئيسية للصرع قبل توفر الصرع. لكنها الآن لا تستخدم على نطاق واسع في البالغين لأن النظام الغذائي عالي الدهون مرتبط بحالات صحية خطيرة، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية .

يُنصح أحيانًا باتباع نظام غذائي الكيتون للأطفال الذين يعانون من نوبات لا يتم التحكم فيها بواسطة الصرع، وهذا لأنه ثبت أنه يقلل من عدد النوبات لدى بعض الأطفال.

تنبيه هام: يجب استخدام هذا النظام تحت إشراف أخصائي الصرع بمساعدة أخصائي التغذية.

