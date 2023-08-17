النيران تلتهم الغابات في إسبانيا .. شاهد

اندلع حريق هائل في جزيرة تينيفيري، وهي أكبر جزر الكناري بإسبانيا.

ووجهت الحكومة الأطراف المعنية إلي ضرورة بذل كافة الجهود للسيطرة علي الحريق.

وتسببت الحرائق في إجلاء أكثر من ٣٨٠٠ شخص من منازلهم وفنادقهم، وأتت على نحو 12 ألف هكتار من الأراضي، وامتد الحريق نحو ٣١ كيلومتر.

وليست أسبانيا هي الدولة الوحيدة التي تعاني من تلك الحرائق، فقد عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد السلطات الكندية تأمر بإخلاء مدينة شمالي مع تقدم حرائق الغابات.

وأوضحت أنه أمرت السلطات الكندية سكان يالونايف، إحدى أكبر المدن في أقصى شمال البلاد، بالمسارعة إلى إخلائها وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع.وحتى وقت متأخر من الأربعاء، كانت حرائق الغابات على بعد 17 كيلومترًا من العاصمة الإقليمية.