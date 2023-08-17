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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البورصات العربية .. السوق السعودي يعاكس المؤشرات الخليجية بمكاسب أسبوعية .. والثلاثيني المصري يرتفع للأسبوع الثالث

البورصات العربية
البورصات العربية

السوق السعودي يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي
الثلاثيني المصري يحقق أعلى إغلاق أسبوعي في 5 سنوات
مؤشر بورصة قطر يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في نحو شهرين
مؤشر الكويت الأول يتراجع للأسبوع الرابع على التوالي
 

سيطر اللون الأخضر علي أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الخميس ختام الأسبوع، وقادت البورصة المصرية والسعودية ارتفاعات البورصات العربية، بينما شهدت بورصات قطر والكويت تراجعا.

السوق السعودي

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.5% في جلسة الخميس بعد 3 جلسات متتالية من التراجع ليغلق فوق مستويات 11450 نقطة مع تحسن قيم التداول إلى 6.3 مليار ريال.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهم الراجحي 1% وارتفاع سهم البنك الأهلي بنسبة 1.1% ليرتد من أدنى مستوياته في 4 أشهر.

كما قفز سهم أرامكو بنسبة 1.7% إلى أعلى مستوياته في نحو عام كامل بالتزامن مع عودة اللون الأخضر إلى أسعار النفط بعد خسائر استمرت لثلاث جلسات.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.24% مسجلاً ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

بورصة مصر

أغلقت المؤشرات المصرية على تباين في جلسة الخميس وسط سيولة بلغت نحو 1.75 مليار جنيه لتصل القيمة السوقية إلى نحو 1.219 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.5% منهياً سلسلة مكاسب يومية لمدة 4 جلسات متتالية بضغط من ارتفاع سهم التجاري الدولي بنسبة 0.1% وسهم طلعت مصطفى بنسبة 3.6%.
بالمقابل، ارتفع المؤشر السبعيني بنحو 0.1% ضمن جلسة متقلبة ليغلق عند 3628 نقطة.

وأظهرت البيانات تسجيل المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 22 و3 ملايين جنيه على التوالي مقابل صافي شراء للأجانب بقيمة 25 مليون جنيه.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 1.5% مسجلاً ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي وأعلى إغلاق أسبوعي له في نحو 5 سنوات.

الأسواق الخليجية الأخرى

تراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.9% في جلسة الخميس مسجلاً رابع خسارة يومية على التوالي بضغط من انخفاض سهم مجموعة QNB بنسبة 1.1%.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض المؤشر القطري بنحو 1.5% متراجعاً للأسبوع الثالث على التوالي وأكبر خسارة أسبوعية له في شهرين.

وارتفع مؤشر الكويت الأول بشكل طفيف بجلسة الخميس، ولكنه تراجع خلال الأسبوع بنسبة 0.5% مسجلاً رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 0.1% بعد 3 جلسات متتالية من الانخفاض بدعم من ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني بنحو 0.9%.

وتراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة طفيفة يوم الخميس مسجلاً سابع انخفاض يومي على التوالي متأثراً بانخفاض سهم العالمية القابضة بنسبة 0.05%.

السوق السعودي بورصة مصر أسواق الإمارات مؤشر الكويت مؤشر بورصة قطر

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