عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف هوية شاب غرق في بحر جمصة

ارشيفيه
ارشيفيه

كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية عن هوية شاب لقى مصرعه غرقا ببحر جمصة، حيث تم الإبلاغ عن اختفائه اليوم حيث تم التعرف عليه ويدعى  أحمد أشرف العربي  22 عامًا، ومقيم بعزبة عبد النبي بمركز الستاموني، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على جثة مجهولة ببحر جمصة بمحافظة الدقهلية.

 

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم جمصة يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق ببحر جمصة أثناء قيامه بالسباحة.

 

وانتقلت قوة  من الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة، وتم انتشال جثمان  لشخص مجهول الهوية ولم يستدل عليها.  

 

وبسؤال عدد من المتواجدين على الشاطئ عن هوية هذا الغريق لم يعرفه أحد.

 

تم نقل الجثمان الى مستشفى جمصة وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المختصة للاستدلال على هويته وأسرته.

الامنية الإنقاذ النهرى بمحافظة الدقهلية جثة مجهولة مركز الستاموني مديرية أمن الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

بسبب زيزو.. الزمالك يقرب مهاجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

موضوعات متعلقة

العثور على جثة مجهولة الهوية في مياه بحر جمصة بالدقهلية

الموافقة على صرف الدفعة 177 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

إجراء 3150 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية في الدقهلية

رئيس جامعة المنصورة يكرم الفريق البحثي صاحب اكتشاف حفرية الحوت "توت سيتس"

محافظ الدقهلية: صرف 246 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال يوليو

المنصورة تحافظ على مركزها الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف شنغهاى

محافظ الدقهلية: حققنا المركز الأول على الجمهورية في انتظام التشغيل وتقديم الخدمات

ضربه بفأس.. شاب ينهى حياة عمه بإحدى قرى الدقهلية

ترشيحاتنا

بيجاملهم .. تامر أمين يدافع عن محمد الحلو بسبب جملة غنائية

تركيا تحذر روسيا بعد هجوم على سفينة لها في البحر الأسود

توقيع مذكرتي تفاهم لتطوير مطار القاهرة ودراسات جدوى لتشغيل مدينة البضائع

ماذا جاء في الرسالة السرية من النيجر إلى رئيس تشاد؟

جراح عالمي: قانون زراعة الأعضاء سيطبق في هذه الحالة

كنت ماسك سايبر .. محمد ثروت يفاجئ جمهوره بمهنته قبل الفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راجعين للحيرة تاني.. هاني الناظر يحذر المتابعين من متحور كورونا الجديد

بجسم ممشوق.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها

على غرار أندية السعودية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب ألمانيا

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

فيديو

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ