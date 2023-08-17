كشف هوية شاب غرق في بحر جمصة

كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية عن هوية شاب لقى مصرعه غرقا ببحر جمصة، حيث تم الإبلاغ عن اختفائه اليوم حيث تم التعرف عليه ويدعى أحمد أشرف العربي 22 عامًا، ومقيم بعزبة عبد النبي بمركز الستاموني، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على جثة مجهولة ببحر جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم جمصة يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق ببحر جمصة أثناء قيامه بالسباحة.

وانتقلت قوة من الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة، وتم انتشال جثمان لشخص مجهول الهوية ولم يستدل عليها.

وبسؤال عدد من المتواجدين على الشاطئ عن هوية هذا الغريق لم يعرفه أحد.

تم نقل الجثمان الى مستشفى جمصة وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المختصة للاستدلال على هويته وأسرته.