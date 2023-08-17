اتهامات دولية وحقوقية لمليشيا الدعم السريع بانتهاكات وتجاوزات ضد النساء في السودان

وجهت جماعة حقوقية رائدة و30 خبيرا من الأمم المتحدة إلى جماعة شبه عسكرية قوية في السودان اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء في بيانات منفصلة يوم الخميس، في الوقت الذي تدخل فيه الدولة التي مزقتها الحرب شهرها الرابع من الصراع.

انغمس السودان في حالة من الفوضى في 15 أبريل عندما اندلعت التوترات المستمرة منذ شهور بين الجيش وخصمه، قوات الدعم السريع، وتحولت إلى قتال مفتوح.

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن الجماعة شبه العسكرية استهدفت على ما يبدو النساء والفتيات في منطقة دارفور الغربية من أصل غير عربي وكذلك نشطاء سجلوا انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الصراع، قالت إنها وثقت 78 ضحية اغتصاب بين 24 أبريل و 26 يونيو.

حذر مسؤولو الأمم المتحدة في يونيو من أن القتال في دارفور اتخذ بعدًا عرقيًا، حيث تستهدف قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها المجتمعات الأفريقية. كانت دارفور مسرحًا لحرب الإبادة الجماعية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما اتُهمت الميليشيات العربية المدعومة من الدولة والمعروفة باسم الجنجويد بارتكاب عمليات قتل واغتصاب وفظائع أخرى على نطاق واسع. تطور الجنجويد فيما بعد إلى قوات الدعم السريع.

قال العديد من الضحايا، الذين فروا من دارفور إلى تشاد المجاورة، لـ هيومن رايتس ووتش إنهم استُهدفوا لأنهم من مجتمع المساليت الأفريقي أو لأنهم نشطاء يغطون أحداث الصراع. قالت ضحية واحدة على الأقل إنها كانت حاملاً بعد أن اغتصبها أحد أفراد الجماعات شبه العسكرية.

ذكرت المجموعة الحقوقية في التقرير أنها تحدثت مع تسع نساء وفتاة قلن إنهن جميعًا تعرضن للاغتصاب، وأربع من قبل عدة رجال. كما تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أربع نساء شهدن اعتداءات جنسية بالإضافة إلى خمس من مقدمي الخدمات، بما في ذلك العاملون الطبيون، الذين قدموا الدعم للضحايا في عاصمة غرب دارفور، الجنينة.

نُسبت عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي التي تم الإبلاغ عنها أثناء النزاع حتى الآن من قبل النشطاء والجماعات الحقوقية - بما في ذلك هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية - إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت منظمة العفو الدولية القوات شبه العسكرية باختطاف 24 امرأة وفتاة - لا تزيد أعمارهن عن 12 عامًا - واحتجازهن لأيام في ظروف ترقى إلى مستوى "العبودية الجنسية" التي "تعرضن خلالها للاغتصاب من قبل العديد من أفراد قوات الدعم السريع".

قالت بلقيس واللي، مديرة الأزمات والصراعات في هيومن رايتس ووتش، في التقرير: "يبدو أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها مسؤولة عن عدد مذهل من جرائم الاغتصاب وغيرها من جرائم الحرب أثناء هجومهم على الجنينة".

قالت العديد من النساء اللاتي تحدثن إلى هيومن رايتس ووتش إنهن لم يتلقين رعاية طارئة بعد الاغتصاب لأنها لم تكن متاحة أو لأنهن لم يبلغن عن الاعتداء الجنسي الذي تعرضن له لموظفي الإغاثة الإنسانية في تشاد المجاورة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن أعمال العنف الجنسي التي ترتكبها الجماعات شبه العسكرية يمكن أن ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية. ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى بدء تحقيق وبدء "طريقة للحفاظ على أدلة الانتهاكات".

في يوم الخميس أيضا، أعربت مجموعة من 30 خبيرا مستقلا من الأمم المتحدة عن انزعاجها إزاء التقارير التي تتحدث عن "استخدام واسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي" من قبل القوات شبه العسكرية.

وقالوا في بيان مقتضب: "كانت النساء والفتيات السودانيات في المراكز الحضرية وكذلك في دارفور عرضة للعنف بشكل خاص." ودعت المجموعة قوات الدعم السريع إلى "إظهار التزامها بدعم الالتزامات الإنسانية وحقوق الإنسان". ولم ترد قوات الدعم السريع على الفور على طلب للتعليق.

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إنهم يحققون في مزاعم جرائم حرب وجرائم جديدة ضد الإنسانية في دارفور.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما يقدر بنحو 4000 شخص على الأقل قتلوا في الصراع. يقول النشطاء والأطباء على الأرض إن عدد القتلى أعلى بكثير على الأرجح.

وفقًا لآخر إحصائيات الأمم المتحدة، تسبب الصراع في نزوح أكثر من 4.3 مليون شخص. وفر أكثر من 900 ألف من النازحين إلى البلدان المجاورة مثل مصر وتشاد وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وفي تطور منفصل، قال الجيش السوداني إنه صد هجوما يوم الأربعاء في جنوب كردفان شنته الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، وهي قوة متمردة تنشط في المنطقة.