حلم بدراسة الطب في الخارج وانتهت حياته قبل السفر.. تفاصيل

كان حلما جميلا يراوده، وأن يصبح طبيبا يخدم كل من يعرفه ومن لا يعرفه كان حلمه أن يصبح أستاذا دكتورا في كلية الطب منذ طفولته.. سعى لتحقيق ذلك بتفوقه الدائم ويصبح كما يتمنى ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن.. فأيام ويستعد إبراهيم للسفر للخارج لدراسة الطب عقب تفوقه فى الثانويه العامة؛ حيث كان فى انتظار التأشيرة للسفر ولكن قدر الله نفذ ليسقط من الطابق الخامس ويلقى مصرعه.

وأكدت أسرة الفقيد أنه من طفولته وهو متفوق وكان حلمه كلية الطب وكان يسعى لتحقيق حلمه فقد كان عطوفا وطيب الخلق ومحافظا على أداء الصلاة كنا نريده ان يدرس هنا ولكنه كان يحلم بالدراسه فى الخارج واستكمال تعليمه بألمانيا.



وقال أحمد على أحد زملائه أنه غير مصدق لما حدث وانه غير مستوعب لما حدث فقد كان عنده امل ان يشفى ابراهيم ولكن النزيف انهى حياته ولم يفق فقد كان نعم الزميل والاخ رحمة الله عليه.

وأكد ابراهيم محمد صديق الطالب، أنه غير مصدق ان زميل دراسته رحل ولن يراه وانه فى حالة ذهول وانه علم الخبر من احدى صفحات الفيس فقد اتصل به هاتفيا دون جدوى وذهب للمستشفى ليطمئن عليه ليجد الما وحزنا لم ينساه مضيفا بان الفقيد كان طيب القلب وكان لا يتاخر عن زملاءه فى اى شئ وكان محبوبا من الجميع ".

وكانت مديرية أمن الدقهلية، قد تلقت إخطارا من مدير المباحث من مركز شرطة جمصة، بسقوط شاب من ارتفاع وتحويله لمستشفى الأزهر بدمياط في حالة حرجة.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى إبراهيم صابر ، 18 عاما، حاصل على الثانوية العامة ، وسقط من الطابق الخامس بمنزله بعدما اختل توازنه، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة







