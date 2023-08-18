كاتب صحفي عن تثبيت أسعار الكهرباء: الدولة توفر وسائل داعمة لمواطنين

أشاد الكاتب الصحفي رفعت فياض بقرار القيادة السياسية بتثبيت أسعار بيع الكهرباء، حتى بداية 2024، قائلا إن الدولة قررت تثبيت أسعار الكهرباء، وذلك لمراعاة الأوضاع الاقتصادية على المواطن المصري.



وأضاف رفعت فياض، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة قررت التدرج في تطبيق وتحديد زيادة أسعار الكهرباء، بالرغم من الأزمات العالمية التي يشهدها العالم.



وأكد أن الدولة توفر وسائل داعمة ومساندة للمواطنين، في ظل الأزمات الحالية، وتراعي البعد الاجتماعي، حتى نعبر الأزمات الحالية.

واسترسل: الدولة تقدم مساندة واضحه للمواطنين، وتتحمل أي زيادة أو عبء عن المواطن المصري.