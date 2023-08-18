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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجلس الوزراء يعلن تثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير 2024.. نواب: قرار إيجابي يناسب الظروف الاقتصادية الحالية.. ويسهم في طمأنة المواطنين

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
  • قرار مجلس الوزراء جاء تنفيذ لتوجيهات  الرئيس السيسي  بمراعاة البعد الاجتماعي
  • برلمانية: تثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير يخفف العبء عن المواطنين
  • نائب: نؤيد تثبيت أسعار الكهرباء فى ظل غلاء المعيشة على الموطنين

 

 

أشاد عدد من النواب بقرار مجلس الوزراء بشأن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024 ، وأكدوا أن مثل هذه القرارات التى تصدر من الحكومة تساهم فى طمأنة المواطنين وتهدئتهم فى ظل ارتفاع الأسعار بسبب الظروف الإقتصادية الحالية.

 

فى البداية أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار مجلس الوزراء بشأن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.

 

وأكد الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القرار جاء تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسى لتخفيف العبء عن المواطنين ، خاصة وأن إرتفاع الأسعار يمثل ضغط كبير على المواطنين فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية.

 

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية  أصبح المواطنين لايتحملون أكثر من ذلك ، فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم ، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء فى الوقت المناسب.

 

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه يؤيد قرار مجلس الوزراء بشأن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.

 

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع أى تثبيت للأسعار ، خاصة فى ظل غلاء المعيشة على الموطنين ، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات التى تصدر من الحكومة تساهم فى طمأنة المواطنين وتهدئتهم فى ظل ارتفاع الأسعار بسبب الظروف الإقتصادية الحالية.

 

وكان قد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى في اجتماعه أمس الخميس، على استصدار قرار من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

 

وجاء قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن . 

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