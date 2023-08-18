والكوت مهاجم أرسنال السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن ثيو والكوت مهاجم نادي أرسنال السابق، اليوم الجمعة، اعتزاله كرة القدم.



وكتب والكوت - صاحب الـ34 عاما - عبر حسابه على موقع "تويتر": “كانت اللحظة الأولى التي أرتدي فيها حذاء كرة القدم كان عمري عشر سنوات، في بداية رحلة خاصة بالنسبة لي”.



وأضاف: "من اللعب في الحديقة مع الأصدقاء إلى الأداء في بعض أكبر الملاعب أمام جماهير ضخمة في جميع أنحاء العالم، كان الدعم الذي أظهر لي طوال هذا الوقت مذهلا بكل الطرق التي يمكن تخيلها، وأنا ممتن حقا".



وتابع: "لقد شاركت الملعب مع العديد من اللاعبين الرائعين، ولقد صنعنا الكثير من الذكريات التي لا تُنسى".



واختتم: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المدربين الذين عملت معهم، خاصة هاري (ريدناب) لمنحي الفرصة في البداية (في ساوثامبتون) وأرسين (فينجر) لإظهار الثقة والدعم لي عندما انتقلت إلى (أرسنال) حينما كان عمري 16 عاما فقط".



يذكر أن والكوت بدأ مسيرته وبدأ والكوت مسيرته في أكاديمية ساوثامبتون قبل أن ينضم إلى أرسنال وعمره 16 عاما في 2006 وسجل 108 أهداف في 397 مباراة.