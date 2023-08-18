ضبط تاجري مخدرات وبحوزتهما 2000 قرص تامول و200 جرام شابو في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، برئاسة المقدم مصطفى الشندويلي، رئيس المكافحة بمحافظة سوهاج، من ضبط 2 من تجار المواد المُخدرة من ابناء محافظتي قنا وأسيوط، وبحوزتها 2000 قرص تامول مخدر و200 جرام شابو، وذلك دائرة محافظة سوهاج قبل ترويجهما على عملائهما من متعاطي المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من وحدة مكافحة المخدرات يفيد بورود معلومات عن جلب كلًا من:" ع. م- 25 سنة- عاطل- يقيم الكرنك بمركز أبوتشت، ور. م. إ- 32 سنة- عاطل- ويقيم فرشوط بأسيوط"، كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائهما بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة المقدم مصطفى الشندويلي، رئيس المكافحة، بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي، وتم عمل الأكمنة اللازمة لضبط المتحري عنهما.

أسفرت المأمورية عن ضبطهما وبحوزتهما 2000 قرص تامولX 225 جرام، و200 جرام من مخدر الشابو و2 سلاح أبيض و2 هاتف محمول ومبلغ مالي 300 جنيه، وذلك أثناء تواجدهما بسيارة ملاكى قيادة الثاني دائرة محافظة سوهاج.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.