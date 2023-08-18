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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد انقلاب ربع نقل به ووالده.. التصريح بدفن جثمان طالب في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثـ.ـمان طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر كان قد انتهت حياته بينما أصيب والده الأربعيني؛ إثر تعرضهما لانقلاب سيارة ربع نقل بهما على الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، ووجود جـ.ـثة ومصاب.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة "هاني. ا. ا- 43 عاما- سائق- يقيم بأسيوط"، اختلت عجلة القيادة بيديه نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن؛ ما أدى لانقلابها على جانب الطريق؛ ونتج عن الحادث وفاة نجل قائد السيارة المدعو "علي هاني- 17 عاما- طالب- ويقيم بذات الناحية".

كما أصيب قائد السيارة بجروح رضية بفروة الرأس والوجه، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت جزئيًا عقب وقوع الحادث.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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