خطيب الأوقاف: "الرحيم" اقترن بالعديد من أسماء الله للدلالة على سعة الرحمة

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن النبي الكريم رغب في معرفة أسماء الله الحسنى وحفظها، فقال (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة).

وأضاف رئيس القطاع الديني، خلال خطبة الجمعة، التي ألقاها من المسجد الكبير بالسلوم، متحدثا عن "اسم الله الرحيم"، أن المتأمل في القرآن الكريم، يجد اسم الله تعالى جاء مقرونا باسمه الغفور والتواب والبر والعزيز، للدلالة على سعة المغفرة والتوبة وأن الله عزوجل يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب بعزة واقتدار تفضلا وامتنانا على خلقه وبيانا لسعة رحمته.

واستشهد هشام عبد العزيز، بقول الله تعالى (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) ويقول النبي الكريم (إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش).

كما جاء في القرآن الكريم، اقتران الرحمن الرحيم في مواضع عديدة، ففي البسملة التي نقرأها في افتتاح كل سورة من القرآن، ونفتتح بها كل عمل من حياتنا، قرن الله اسمه الرحمن بالرحيم، فنقول (بسم الله الرحمن الرحيم).

موضوع خطبة الجمعة

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، ليكون تحت عنوان "اسم الله الرحيم".

وقرأ قرآن صلاة الجمعة، التي نقلت على الهواء مباشرة، من المسجد الكبير بالسلوم، الشيخ أحمد عوض فيوض، القارئ بالإذاعة والتليفزيون.

كما انتشر وعاظ الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف، في قافلة دعوية بمساجد محافظتي الإسكندرية (المنتزه)، والأقصر (القرنة)، اليوم الجمعة الموافق 2 من صفر 1445هـ.

وضمت كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع خطبة الجمعة: "اسم الله الرحيم".