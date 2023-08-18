ضربة جديدة.. بيراميدز يقترب من خطف موهبة الزمالك في صفقة انتقال حر

اقترب نادي بيراميدز من التعاقد مع مصطفي شكري لاعب الفريق الأول بالزمالك في صفقة انتقال حر بعد أزمة إيقاف القيد بالفارس الأبيض علي خلفية قرار الفيفا لحين سداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتفال شيكابالا.



وكان مصطفي شكري تم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة إلا أن أزمة القيد حالت دون إتمام توثيق العقود مع الفارس الأبيض.

يأتي ذلك بعد نجاح بيراميدز في خطف يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر لاعبا نادي الزمالك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقدهم مع الأبيض والدخول في أزمة إيقاف القيد.

ويعد مصطفي شكري - مواليد 2001- أحد أبرز المواهب الشابة في نادي الزمالك ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر والباك لفت.

جدير بالذكر ان نادي الزمالك يعاني الفترة الحالية من أزمة إيقاف القيد بجانب خروج اللاعبين المميزين لأندية أخري في الوقت الذي يتلقى لاعبيه عروض وأبرزهم أحمد سيد زيزو الذي تلقي عرضا من نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.