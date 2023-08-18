محافظ جنوب سيناء يوافق على مد فترة إصدار تصاريح البناء بحي الزيتون

قال النائب سيد عوض، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى الموافقة على تصريح بناء الدور الثالث " الثاني علوي" بتقسيم حي الزيتون الـ 600 متر، وتقسيم أرض الجمعية بمدينة رأس سدر، وذلك تيسرًا على المواطنين خاصة في ظل قلة التقسيمات السكنية مع الزيادة السكانية التي تشهدها كافة مدن المحافظة بشكل عام، ومدينة رأس سدر بشكل خاص.

وأوضح عضو مجلس النواب في تصريح اليوم، أنه جرت الموافقة أيضًا على مد فترة إصدار تراخيص واستكمال أعمال البناء بتقسيمات "الجبيل، ابني بيتك، الفيروز الجديدة" بمدينة طور سيناء، لمدة 3 شهور لاستخراج التصاريح، وعام للتنفيذ واستكمال أعمال البناء، وذلك أسوة بمدينة رأس سدر.

وأكد أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافق على أن يكون للمواطنين الذين دفعوا مقدم شقق الإسكان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته 20 ألف جنيه منذ 7 سنوات، ولم يحصلوا عليها حتى اليوم، الأولوية في الحصول على الشقق السكنية التي أعلنت عليها المحافظة بمدينة طور سيناء.

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على حرصه لتلبية طلبات مواطني المحافظة.

النائب سيد عوض

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