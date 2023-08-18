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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا .. إحصائية صادمة عن عدد المواليد خلال العقدين الماضيين

المواليد في بريطانيا
المواليد في بريطانيا

كشفت بيانات بريطانية رسمية عن إحصائية صادمة بشأن عدد المواليد خلال العقدين الماضيين.

أوضح مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة، أن عدد المواليد في إنجلترا وويلز انخفض إلى أدنى مستوى منذ عقدين، حيث ولد ما يزيد قليلا عن 605 آلاف طفل في إنجلترا وويلز في عام 2022، مشيرا إلى أن هذا هو أقل رقم يسجل في عدد المواليد منذ عام 2002 وانخفاض يقارب 20000 (3٪) عن العام السابق.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن البيانات كشفت أن ما يقرب من ثلث المواليد (30٪) في عام 2022 كانت لأمهات من خارج المملكة المتحدة، مبينة أن النسبة الأكبر للمواليد هم من أمهات من الهند ورومانيا، أما النسبة الأكبر من آباء هؤلاء المواليد هم من باكستان.

وكان هناك ما يقرب من 18000 مولود من أمهات مولودات في الهند، بزيادة قدرها 16% عن عام 2021.

بريطانيا عدد المواليد إحصائية صادمة المملكة المتحدة مكتب الإحصاء الوطني انجلترا

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