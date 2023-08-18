مدير الرعاية الأساسية بصحة كفر الشيخ تتفقد وحدة طب الأسرة بشباس عمير

تفقدت الدكتورة إلهام حجاج، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ ومنسق عام المبادرات الرئاسية، وحدة طب الأسرة بشباس عمير، التابعة لإدارة قلين الصحية.

وأكدت حجاج، أن وحدة طب الأسرة بشباس عمير، من أهم المنشآت المتميزة في منشآت التطوير الـ11 التي شهدتها قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، من حيث توفير القوى البشرية، وتوفير الإخصائيين للعيادات التخصصية والطوارئ على مدار 24 ساعة ومتوفر بها قسم علاج طبيعي، ومتوفر بها جهاز أشعة بما يلزمه من فنيين ومستلزمات

وتابعت، كما متوفر بها مختلف الأطباء البشريين من إخصائيي طب الأسرة، وإخصائيين في مختلف التخصصات، أطباء تكليف لتغطية الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة، وجرى توفير فرش نمطي حديث.



جاء ذلك بحضور الدكتور أسماء الخولي، مساعد مدير الرعاية بالمدرسة ، ومشرف مبادرة منشآت التطوير، والدكتورة أسماء شريف، مساعد مدير الرعاية بالمديرية، ومسؤول المستلزمات بالرعاية، والمسئول عن متابعة توفير العلاج وأدوية الطوارئ، بحضور الدكتورة عبير العقدة، مدير إدارة قلين الصحية.

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