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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

79 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بجنوب سيناء غدا

محمد عقل وكيل الوزارة
محمد عقل وكيل الوزارة

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قد أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 / 2023 بالمحافظة والتي ستبدأ غدا السبت وتنتهي الثلاثاء الموافق 29/ 8/ 2023
وأضاف وكيل الوزارة أن إجمالي المستهدفين للامتحان 79 طالبا وطالبة في 6 لجان امتحانية بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس ورأس سدر ودهب ونويبع.

وأوضح أنه تم توفير كافة مستلزمات اللجان من مطهرات وأدوات تعقيم وخامات امتحانية وأجهزة قياس الحرارة وعصا إلكترونية.

كما تم تجهيز استراحات  المنتدبين بالتجهيزات اللازمة لتوفير سبل الراحة والمعيشة بها.

وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات  رؤساء اللجان بالتعاون والتنسيق التام والالتزام بإتباع التعليمات الوزارية والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

 

جدير بالذكر أن ؜إجمالي المستهدفين بامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية بالمحافظة 1200 طالب وطالبة حضر منهم 1187 طالب وطالبة ونجح 1088 طالب وطالبة ورسوب 33 طالب وطالبة و79 طالب وطالبة لهم حق الدخول امتحان الدور الثاني.


وبلغت نسبة النجاح على مستوى قطاع المديريات على مستوى الجمهورية 91.07٪؜
 

امتحانات الدور الثاني ثانوية جنوب سيناء انطلاق

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