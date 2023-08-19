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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

صدى البلد

تنبأ مغني المهرجانات كلوشة، بوفاته، حيث كتب عبر حسابه على “فيس بوك”: “شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات”.

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وتوفي مغني المهرجانات كلوشة، قبل ساعات، فجأة في عز شبابه، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، أو تفاصيل الجنازة والعزاء.

وقبل 3 أيام من وفاته المفاجئة، طرح مغني المهرجانات كلوشة، أغنية، تحمل اسم “عاصمة جهنم”، مع مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

 مغني المهرجانات كلوشة، صباح اليوم الجمعة 18 أغسطس، ولم تكشف أسرته عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، وموعد تلقي العزاء.

وفي السياق ذاته، أعلن منتج أغاني المهرجانات فيجو الدخلاوي، وفاة كلوشة في منشور له عبر انستجرام قائلا: «اخويا مات اجدعااان … كلوشه ماااات ادعولو بالله عليكم بالرحمة والمغفرة».

شاهد الفيديو:

 

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