مطار مرسى علم يستقبل 142 رحلة تقل آلاف السياح من 11 دولة أوروبية

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 142 رحلة طيران سياحية قادمة من 11 دولة أوروبية، تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غدٍ السبت، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ومن جهته، كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، عن أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، يبين وصول رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 29 ألف سائح أجنبى وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، من بينها 5 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران.

وأشار عثمان إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 29 ألف سائح أجنبي، من 11 دولة أوروبية، هي "ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا.

وأكد ارتفاع معدل حركة الطيران السياحية الخارجية الوافدة من مطارات أوروبا إلى مرسى علم، خلال الأسبوع الجاري، بزيادة رحلتان عن الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب على مستوى العالم.