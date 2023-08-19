مصرع شاب في حادث مروري بالمنيا

لقى شاب مصرعه في حادث تصادم دراجة بخارية داخل مدينه المنيا، حيث فظ أنفاسه الأخير في الحال، وتم نقله إلى المستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن بمصرع شاب "محمد. ت. ع " ويقيم بمدينة المنيا ويعمل موظف اثر حادث تصادم دراجة بخارية ، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض علي النيابة العامة والتي امرت بتصريح دفن الجثمان لعدم وجود شبهه جنائية بالوفاة.