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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جلال السعيد يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس المعزول محمد مرسي .. فيديو

السعيد
السعيد

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إنه كان من القلائل اللذين قابلوا الدكتور محمد مرسي أكثر من مرة أثناء توليه رئاسة الجمهورية، وكان يخطط لأن تكون أولى رحلاته الخارجية للصين، وذلك لصنع ملف قوي لمشروعات مشتركة بين مصر والصين، حيث تخيل مرسي أن هذا المخطط سوف يكون من ضمنه مشروعات النقل.

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خطط مرسي المستقبلية


وأكد الدكتور جلال السعيد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدكتور محمد مرسي طلب مقابلته كي يقوم بتحضير ملف خاص لخدمة هذا المخطط الذي يعمل عليه، وبالفعل استمر اجتماعه مع الرئيس المعزول لأكثر من ساعتين، وكان من بين الحاضرين في هذا الاجتماع الدكتور عصام الحداد صاحب شركة تنظيم المؤتمرات.


أنشطة الإخوان الوهمية 


وأضاف في حديثه، أن معظم جماعة الإخوان كانوا يمارسون أنشطتهم المختلفة من خلال كيانات تختلف في طبيعتها عن نوعية الأنشطة التي كانت تقوم بها الجماعة.

جلال السعيد محافظ القاهرة

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