بالأدلة.. جلال السعيد: اقتحام سجن الفيوم عملية منظمة من قبل جماعات إرهابية

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إنه بعد حوالي 6 ساعات من واقعة اقتحام سجن الفيوم، فإن الشخص الذي كان من المفترض خروجه من السجن، كان يتحدث من غزة، وكان يُدعى "سامي شهاب".



وأضاف الدكتور جلال السعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "كيف يخرج هذا الشخص من سجن الفيوم، إلى القاهرة ومن ثم إلى الإسماعيلية ويعبر القناة ويعبر سيناء ويعبر الحدود ويصل إلى غزة في خلال 6 ساعات، ويخرج ليتحدث على القنوات بعد 6 ساعات فقط؟! إلا إذا كانت هذه عملية منظمة ،أطرافها جزء منهم في مصر وجزء منهم في الخارج، وبالتالي هناك ترتيب تم لاقتحام السجون.