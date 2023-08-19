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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جلال السعيد يكشف تفاصيل اتصالاته مع قائد سجن الفيوم بعد شائعة وفاته.. فيديو

جلال السعيدجلال السعيد
جلال السعيدجلال السعيد

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، أنه كان له تعاملا مباشرا مع واقعة اقتحام سجن الفيوم خلال أحداث 25 يناير. 

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وأضاف السعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن سجن الفيوم ليس تابعاً لمحافظ الفيوم، لافتاً إلى أنه من السجون التابعة قطاع السجون بوزارة الداخلية، لكنه يقع جغرافيًا في محافظة الفيوم، وبالتالي فإن محافظ الفيوم ليس له علاقة تنفيذية بسجن الفيوم. 


وأكد الدكتور جلال السعيد، أن تأمين سجن الفيوم لا يدخل ضمن اختصاصات المحافظ. 

28 يناير 


وأشار إلى أن يوم 28 يناير هناك شخص ما حدثني أكثر من مرة وسط مئات التليفونات التي كانت تأتي لمحافظ الفيوم في ذلك الوقت، وفي كل مرة كان هذا الشخص يطمئنه بأن سجن الفيوم بخير، معقبا: "كان يقول لي لا تقلق سيادتك الأوضاع آمنة والحالة مستقرة، وكنت أنسى أن أساله من أنت، وقد سألته في النهاية وكان اسمه اللواء محمد نجيب مدير سجن الفيوم، لكن فجأة بعد ساعات انقطعت الاتصالات بيني وبينه، وكنت قد قرأت في تمام الساعة السابعة مساء على القنوات الفضائية خبر يشير إلى وفاة قائد سجن الفيوم، خلال اقتحام للسجن وغيرها من الأخبار". 


وتابع: "حدثت مسؤولين بأجهزة الفيوم حتي يأتون لي برقم تليفون قائد سجن الفيوم، وكلمته واكتشفت بأنه مصاب وقد كان في الطريق إلى 6 أكتوبر حيث كان لابد من نقله إلى المستشفى، وبالتالي كان على قيد الحياة". 


وأردف: خرجت وقلت تصريح بأن قائد سجن الفيوم بخير، وذلك لأنني كنت قد حدثته من دقائق، لكن هذا التصريح كان بمثابة العمل المنكر، حيث شنت عليا قناة الجزيرة وأخواتها هجوما كاسحا، نظراً لأنهم كانوا قد أعلنوا وفاة قائد سجن الفيوم خلال الاقتحام، وأنا نفيت هذا الخبر".

جلال السعيد

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