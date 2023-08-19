لماذا وُصف مستشار بوتين السابق بأنه عميل أجنبي؟

قالت وزارة العدل الروسية، أمس الجمعة، إن المستشار الاقتصادي السابق للكرملين أندريه إيلاريونوف أُضيف إلى سجل الوكلاء الأجانب، وهو تصنيف تطبقه الحكومة على المعارضين، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

يتم مراقبة الأشخاص المدرجين في القائمة، ويطلب منهم تقديم معلومات مفصلة حول مصادر دخلهم ونفقاتهم ومجموعة من الأنشطة للحكومة أو التعرض للمقاضاة.

ينتقد إيلاريونوف، الذي استقال من الكرملين في عام 2005 وانتقل إلى الولايات المتحدة، التدخل الروسي لأوكرانيا ووصف السياسات الروسية في السنوات الأخيرة بأنها "كارثة".

وقالت وزارة العدل الروسية إن إيلاريونوف "نشر معلومات كاذبة" عن السلطات الروسية وقراراتها.