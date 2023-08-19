وزير التنمية المحلية يتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان عام محافظة القليوبية.. صور

تفقد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة، حيث اشتملت أعمال التطوير على إنشاء طابق جديد يضم الإدارات المستحدثة، والتي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة.

ويأتى أعمال التطوير في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، بحيث يتم ربطها مع المراكز التكنولوجية التي يتم إنشاؤها بالمدن والأحياء والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

كما تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة قاعة الاجتماعات الكبرى، لتواكب سرعة العمل أثناء الاجتماعات الهامة، وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال، لسهولة العمل في الحكومة الإلكترونية.

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