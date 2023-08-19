تايوان: 42 طائرة و8 سفن صينية تجري تدريبات عسكرية حول الجزيرة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع في تايوان ذكرت أنها رصدت بدءًا من صباح اليوم السبت، 42 طائرة و8 سفن صينية تشارك في تدريبات عسكرية حول الجزيرة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن 26 طائرة صينية إجمالًا عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، الذي كان سابقًا بمثابة حاجز غير رسمي، أو عبرت من فوق خطها «الممدد»، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

ونددت وزارة الدفاع التايوانية بقوة، بالتدريبات العسكرية الصينية قرب الجزيرة، وقالت إنها ستنشر القوات الملائمة للرد، وتملك القدرة والعزم والثقة لحفظ الأمن القومي.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن إطلاق التدريبات العسكرية في هذا الوقت لا يسهم في تحقيق السلام والاستقرار بمضيق تايوان فحسب، وإنما يلقي الضوء أيضًا على عقلية الصين العسكرية.