أشرف عقبة: حملة 100 يوم صحة احدثت تغييرا ونقلة بالخدمات الطبية

قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إن حملة 100 يوم صحة، قدمت اكثر من 20 مليون خدمة طبية مجانية، سواء وقائية أو علاجية أو تثقيفية.

وأضاف "أشرف عقبة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن حملة 100 يوم صحة كانت شاملة وكثفت خدماتها الطبية، لخدمة المواطنين بشكل كبير، مؤكدا أن جميع الخدمات الصحية تقدم بالمجان.

وأوضح أن تلك الخدمات والمبادرات الصحية ساهمت في إحداث تغيير ونقلة في التعامل مع المشاكل الصحية التي كان يعاني منها المواطنين.

وأكمل: الدولة حريصة على توفير الخدمات الصحية للمواطنين من جميع الفئات بشكل مجاني واحترافي.