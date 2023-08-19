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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد سير العمل بمشروع "جنة" السكني

مشروع جنة السكني
مشروع جنة السكني في دمياط

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بمشروع  "جنة" السكنى بإجمالي 59 عمارة سكنية بالمجاورة 32 بالحى السادس بالمدينة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن نسبة التنفيذ لأعمال الطرق بلغت 80%، وأعمال الزراعة بلغت 60%، وجارٍ استكمال العمال الجارية بالمشروع تباعًا، مؤكداً  تنفيذ الأعمال بالمواصفات الفنية والجودة المطلوبة وطبقا للبرنامج الزمنى.

وفي سياق متصل، عقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بمقر جهاز المدينة اجتماعاً تنسيقياً مع الدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، بهدف مناقشة ما تم تنفيذه لحماية شاطىء مدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور الدكتور طاهر عثمان، والدكتور نبيل الهادى، استشاريى المشروع، وفى إطار التعاون بين جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وهيئة حماية الشواطئ.
 

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وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ حاجز لحماية الشاطىء بطول 7200 متر، ولأن مدينة دمياط الجديدة لها شاطىء مميز، واستكمالاً لأعمال التطوير تم عرض مقترح كيفية الاستفادة من الحاجز الذى تم تنفيذه بشكل جمالى وحضارى والاتفاق على تنفيذ نموذج محاكاة للطبيعة بطول 500 متر من الحاجز المنفذ، على أن يتم التنفيذ من المواد والنباتات التى تحافظ على التنوع البيولوجي للمنطقة مع إمكانية إضافة خدمات متنوعة لخدمة سكان المدينة.

 

تطوير منطقة الشاطئ

وفي نهاية اللقاء أكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة على توفير كافة أوجه الدعم والتعاون فى سبيل سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة الشاطىء.

دمياط الجديدة مشروع جنة السكني المدن الجديدة المشروعات القومية الأسكان

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