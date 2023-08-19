هل تنجح الأمم المتحدة في وقف التدخل العسكري ضد النيجر ؟

أعلنت دول مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" أن الجمعة تحديد موعد التدخل العسكري في النيجر، دون الإفصاح عنه، في مسعى لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم.

وبدأت الأمم المتحدة في التحرك دبلوماسيا محاولة حلحلة الأزمة المستمرة في النيجر منذ 26 يوليو الماضي، حيث احتجز الرئيس بازوم في قصره بالعاصمة نيامي، من قبل الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي، الذي أعلن نفسه فيما بعد رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنه من المتوقع وصول الممثل الأممي لغرب إفريقيا والساحل ليوناردو سانتوس سيماو، إلى النيجر للتفاوض حول تسوية الأزمة.

وأضاف دوجاريك إن "الممثل الأممي الخاص لغرب إفريقيا والساحل ليوناردو سانتوس سيماو، ذهب إلى النيجر للتفاوض مع المجلس العسكري، ويعتزم الدبلوماسي أن يبحث حل للأزمة الراهنة في البلاد".

وأوضح أن "سيماو قد زار بالفعل عددا من الدول الأخرى في المنطقة، ومن المتوقع أن يصل في المستقبل القريب إلى نيامي عاصمة النيجر".

كما أكد أن "سيماو لا يزال على اتصال مع مجموعة دول غرب إفريقيا إيكواس، لحل النزاع في أقرب وقت ممكن".