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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تقرر حبس تاجري مخدرات في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس 2 من تجار المواد المُخدرة من أبناء محافظتي قنا وأسيوط، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 2000 قرص تامول مخدر و200 جرام شابو، وذلك في دائرة محافظة سوهاج، قبل ترويجهما على عملائهما من متعاطي المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من وحدة مكافحة المخدرات يفيد بورود معلومات عن جلب كل من: “ع. م”، 25 سنة، عاطل، يقيم الكرنك بمركز أبوتشت، و"ر. م. إ"، 32 سنة، عاطل، ويقيم فرشوط بأسيوط، كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائهما بسوهاج.

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ضبط تاجري مخدرات وبحوزتهما 2000 قرص تامول و200 جرام شابو في سوهاج

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة المقدم مصطفى الشندويلي، رئيس المكافحة، بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي، وتم عمل الأكمنة اللازمة لضبط المتحري عنهما.

أسفرت المأمورية عن ضبطهما وبحوزتهما 2000 قرص تامول X  225 جرام، و200 جرام من مخدر الشابو و2 سلاح أبيض و2 هاتف محمول ومبلغ مالي 300 جنيه، وذلك أثناء تواجدهما بسيارة ملاكى قيادة الثاني دائرة محافظة سوهاج.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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