العثور على جثة ثلاثيني داخل مسكنه في سوهاج

تُكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان شاب في نهاية الثلاثينات من العُمر، بها طعنة نافذة في الصدر، داخل مسكنه بقرية الشيخ مكرم دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثمان شاب ثلاثيني داخل مسكنه.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جـ.ـثة المدعو (خ. ق. أ- 32 عامًا- يقيم قرية الشيخ مكرم- عامل)، مسجاة الأرض بمدخل مسكنه وبها طعنة نافذة بالصدر من الناحية اليُسرى.

وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بسرعة التحري حول الواقعة وضبط المتهم.