عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة ثلاثيني داخل مسكنه في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تُكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان شاب في نهاية الثلاثينات من العُمر، بها طعنة نافذة في الصدر، داخل مسكنه بقرية الشيخ مكرم دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثمان  شاب ثلاثيني داخل مسكنه.

بينهم رضيع.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ملاكي على صحراوي سوهاج| أسماء

ضبط تاجري مخدرات وبحوزتهما 2000 قرص تامول و200 جرام شابو في سوهاج

وبالانتقال والفحص تبين وجود جـ.ـثة المدعو (خ. ق. أ- 32 عامًا- يقيم قرية الشيخ مكرم- عامل)، مسجاة الأرض بمدخل مسكنه وبها طعنة نافذة بالصدر من الناحية اليُسرى.

وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بسرعة التحري حول الواقعة وضبط المتهم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الشيخ مكرم العثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

لا يوجد بند.. تطورات جديدة بشأن بيع زيزو لـ الشباب السعودي| تفاصيل

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

موضوعات متعلقة

بعد انقلاب ربع نقل به ووالده.. التصريح بدفن جثمان طالب في سوهاج

ترشيحاتنا

ما وراء بيان القمة الثلاثية المشتركة في كامب ديفيد| تقرير

محافظة دمياط تكشف تفاصيل مشروع المجزر لتوفير اللحوم.. فيديو

في ثوبه الجديد.. هاني عبد الرحيم يقدم برنامج «أحلام مواطن» عبر «صدى البلد»| الجمعة

إيلون ماسك يلغي خاصية البلوك على X لهذا السبب

محمد رمضان عن لقب نمبر وان: كان عندي كبت فني

للتجهيز للموسم الجديد.. أحمد حسن: أوسوريو يحدد موعد بدء فترة إعداد الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خرافي.. جومانا مراد تثير الجدل بكاش مايوه مع كلبها

ظهور هذه الأعراض علامة على الإصابة بسرطان الثدي المبكر.. احذريها 

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

ريهام حجاج تتغزل في زوجها: حبيب القلب

فيديو

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ