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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم رضيع.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ملاكي على صحراوي سوهاج| أسماء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بعد نقطة الكيلو 80 اتجاه سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المحافظة، ووجود مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كل من:" أ. م. إ- 43 سنه- بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وم. أ. م- 10 سنوات- بإشتباه كسر باليد اليسرى، وإصابة ش. م. ح- 38 سنة- بسحجات وكدمات بالجسم، وع. أ. م- 10 سنوات- بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ور. أ. م- 11 سنة- بإشتباه كسر بالساعد وكدمات وسحجات بالجسم، وأ. أ. م- 4 أشهر- بإشتباه نزيف بالمخ وكدمة بفروة الرأس".

وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العاج اللازم لحالتهم الصحية، كما تم رفع آثار الحادث من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية عقب توقفها جزئيًا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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