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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

100 يوم صحة.. تقديم 168 ألف و719 خدمة في كافة التخصصات بالمحافظات

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 168 ألفا و719 خدمة، ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 18 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 7 آلاف و193 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 18 ألفا و285 خدمة.

وأضاف  أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ438 طفلا، فيما قدمت 26 ألفًا و461 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار إلى أن الحملة قدمت 433 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و332 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ2221 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 8 آلاف و802 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 5 آلاف و870 مواطن.

وتابع  أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 12 ألفا و434 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 25 ألفا، و831 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 60 ألفا و419 طفلا .

وأضاف  أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 47 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، مع عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة الرئيس صحة المرأة المبكر الزيارات

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