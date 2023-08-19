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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج: مشروع طريق ربط المنطقة الصناعية غرب طهطا بالصحراوي شريان تنموي

صدى البلد

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الموقف التنفيذي لمشروع طريق ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالطريق الصحراوي الغربي "سوهاج - أسيوط " بطول 20 كم، وتكلفة 250 مليون جنيه، وهو إحدى مشروعات وزارة النقل والتى تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري.

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وأوضح المهندس محمد عبدالعاطى مدير عام الطرق والكبارى بسوهاج أن الطريق يتضمن اتجاهين، لافتا الى استمرار أعمال " تكسير وتوسعة وردم وفرش التربة الزلطية " تمهيداً للرصف؛ مشيرا الى أن الطريق سيكون اتجاهين يتضمن 6 حارات بعرض 20 متر.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية الطريق الجديد كشريان تنموي يساهم في ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالمدن والمحافظات المجاورة، وتسهيل نقل منتجات المنطقة الصناعية من خلال الطريق الصحراوي الغربي.

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