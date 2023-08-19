حزب الإصلاح والنهضة يوضح دلالة استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السريعة لمخرجات الحوار الوطني، تظهر مدى أهمية الحوار الوطني، وتعبر عن الجهد المبذول من قبل المشاركين فيه.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الموضوعات التي سيتم رفعها للرئيس السيسي، تحتوي على توصيات 13 لجنة، بنسبة أكثر من 65% من إجمالي اللجان، والتي سيكون لها أثر كبير في الواقع السياسي المصري.

وأشار إلى أن أبرز ما تم الانتهاء منه هو قضية انتخابات المحليات والقائمة المطلقة بنسبة 75% والفردي بنسبة 25%، وكذلك قضايا قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى عدة موضوعات تتعلق بالجانب الاجتماعي، والاقتصادي.