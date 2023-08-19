تضحية كبيرة.. تير شتيجن يفاجئ برشلونة بشأن تجديد عقده

أكد تقرير صحفي، اليوم السبت، اقتراب نادي برشلونة الإسباني من تجديد عقد حارسه الألماني تير شتيجن.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن هناك إيجابية كبيرة من جانب تير شتيجن في ملف تجديده مع برشلونة، إذ بات الطرفين قريبان من التوصل لاتفاق.

وأضافت أن المفاوضات بين برشلونة وشتيجن تسير بشكل صحيح، ومن المتوقع أن يحسم التجديد رسميا الشهر المقبل.

وأشارت إلى شتيجن قدم تضحية كبيرة، بالموافقة على تأجيل جزء كبير من الراتب في أول موسمين إلى آخر موسمين من العقد الجديد.

وسيساهم قرار شتيجن نادي برشلونة الإسباني في حل جزء من الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي الكتالوني.