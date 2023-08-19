الإصلاحي الحر يشيد بقرار العفو الرئاسي: الدولة جادة في خلق مساحات مشتركة

ثمن التيار الإصلاحي الحر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

وأكد التيار ، على دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية والقوى السياسية التي تسعى للحفاظ على استقرار الدولة المصرية وتحقيق الحقوق والحريات في آن واحد.

ونوه التيار، بأن القرار الجمهوري اليوم بالإضافة إلى الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا يؤكد على جدية الحوار الوطني الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في ابريل 2022 وجدية الدولة في خلق مساحات مشتركة بين جميع أبناء الوطن لبناء الجمهورية الجديدة.

وأهاب التيار، بكافة القوى للاصطفاف خلف الدولة المصرية من أجل بناء جمهورية جديدة بسواعد كل المصريين.