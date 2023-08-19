الجيش الصومالي ينهي حياة 5 إرهابيين من حركة الشباب في منطقة جلجدود

تمكن الجيش الصومالي من إنهاء حياة خمسة إرهابيين من حركة الشباب، في منطقتي جاريلي وعلي يابعل بمنطقة جلجدود، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية.

وأضاف أن المسلحين الذين كانوا يختبئون في الغابة في منطقة جير جير هيري بين رون نيرغود وعلي هيلي في منطقتي شبيلي الوسطى وجلجادود قتلوا، وفقا لما أورته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وتأتي العملية في الوقت الذي يتجه فيه الجيش الصومالي والقوات الإقليمية نحو المنطقتين المتبقيتين وهما بلدة سيل بور وغلاريري في منطقة جلجادود التي لا تزال تحت سيطرة حركة الشباب.