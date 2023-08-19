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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مشروعات بالملايين .. القناطر الخيرية وشبرا الخيمة في ثوب خدمي جديد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

إفتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،  عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة القناطر الخيرية بتكلفة ٥٦٢ مليون جنيه من بينها، تطوير محور الباسوسية (ميدان السلام-الدائري) بطول 6.350 كم بتكلفة 207 مليون جنيه، وطريق ميدان السلام/أبو الغيط بالقناطر الخيرية (بطول 6.350 كم ومتوسط عرض الطريق ما بين 16.5 متر وحتى 18.5 متر بتكلفة 65 مليون جنيه) بتكلفة اجمالية 272 مليون جنيه (الباسوسية والحادثة)، بالإضافة إلى إفتتاح السوق الحضاري بالقناطر الخيرية بعدد ( ٢٠ محل تجاري بمساحة 6 م2 لكل محل وتم تشطيبهم على أعلى مستوى من الخامات وتأجيرهم لشباب المنطقة للحد من البطالة وبلغت تكلفة المشروع 3 مليون جنيه)، كما تم تفقد المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية والتي تُقام علي مساحة 4.5 فدان وتستوعب 2.5 طن يومياً وتصل التكلفة الاجمالية للمشروع 40 مليون جنيه.
وفي السياق ذاته تم  إفتتاح كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة (بتكلفة إجمالية ٤٠مليون جنيه، بطول 1200م2 وعرض 30م ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة،   لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة،  وتجدر الإشارة إلي أنه تم إنشاء كوبري عرابي في عام ١٩٨٠م، ويُعد تطوير كوبري عرابي من المحاور الرئيسية والذي ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولاً لطريق مصر اسكندرية الزراعي)،  يأتي ذلك علي هامش زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة القليوبية للمشاركة في إحتفالات العيد القومي للمحافظة.
هذا وقد إستمع  وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلى شرح مفصل عن المشروعات المُنتهية ومشروع إنشاء المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية موجهين بدفع الأعمال للإنتهاء من المحطة في المدة الزمنية المُقررة لتقديم خدمات أفضل للمواطني القناطر الخيرية وقليوب، منوهين  بأنه سيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة.

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