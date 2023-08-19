بعد اقتحام ملعب مباراة.. النيابة العامة السعودية تحذر الجماهير الرياضية

دعت النيابة العامة السعودية الجماهير الرياضية إلى أهمية الالتزام بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، أهمية التزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية، من بينها عدم النزول لأرضية الملعب أو تعطيل اللعب أو التأثير على سلامة الآخرين أو ارتكاب أي سلوك مخالف.

وأهاب بجميع الجماهير الالتزام بذلك وعدم مخالفة هذه التعليمات أو ارتكاب ما من شأنه تشويه الفعاليات أو المناسبات بشكل عام والرياضية بشكل خاص.

ونجحت شرطة منطقة الرياض في ضبط ثلاثة أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم.

ووفق صحيفة “عاجل” السعودية؛ صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن ذلك جاء بالتنسيق مع وزارة الرياضة، وفق حساب الأمن العام بموقع “تويتر”.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.