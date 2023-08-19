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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكين وواشنطن تختبران أسرابا للطائرات دون دون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي

صدى البلد

تسرع الولايات المتحدة والصين الأبحاث حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في جيوشهما كجزء من سباق عالمي للاستفادة من التكنولوجيا سريعة التطور.

 

من بين الأولويات لكلا الجانبين: الأسلحة التي يمكن أن تجد طريقها إلى الهدف دون مساعدة بشرية وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف من صور الأقمار الصناعية.

 

في إحدى التجارب الأخيرة التي أجرتها الجامعة الوطنية الصينية لتكنولوجيا الدفاع، تغلب سرب من عشرات الطائرات بدون طيار على إشارات اختبار التشويش بمساعدة بعضها البعض، وفقًا لحسابات وسائل الإعلام الحكومية. وقالت وسائل إعلام رسمية إنهم عثروا بعد ذلك دون مساعدة من عامل بشري على هدف ودمروه بذخائر.

 

أجرت الولايات المتحدة تدريبات مشتركة مع المملكة المتحدة وأستراليا في أبريل لاستخدام طائرات بدون طيار مدعومة بالذكاء الاصطناعي في سرب لتتبع ومحاكاة الهجمات على المركبات الأرضية مثل الدبابات والمدافع ذاتية الدفع والمركبات المدرعة. في التمرين، قال المنظمون إنهم أعادوا تدريب الطائرات بدون طيار أثناء الطيران من خلال إرسال تحديثات لبرامج استهداف الذكاء الاصطناعي.

 

وفي وقت سابق من هذا العام، عرضت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة، التي تنسق الأبحاث حول التقنيات الناشئة للجيش الأمريكي، فرصة تعاقدية لمشروع يجمع بين أسراب من الجو والبر والبحر- لمسيرات بدون طيار القائمة على الذكاء الإصطناعيالموجه.

 

وجدت دراسة حديثة لمئات من سجلات المشتريات العسكرية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أجراها مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، أن حوالي ثلث جميع العقود المعروفة في الولايات المتحدة والصين من فترة ثمانية أشهر في كان عام 2020 للمركبات الذكية وذاتية القيادة، الحصة الأكبر في كلا البلدين.

 

استخدمت أوكرانيا طائرات بدون طيار مع بعض القدرات المستقلة لمواجهة الغزو الروسي، مما وفر واحدة من أولى مناطق الاختبار في العالم الحقيقي لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار التي يقودها الذكاء الاصطناعي.

 

قالت مارغريتا كوناييف، نائبة مدير التحليل في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة: "إن الجيش الأمريكي على وجه الخصوص يتعلم الكثير عن قيمة هذه التقنيات في ساحة المعركة من الصراع في أوكرانيا".

 

وجدت الدراسة التي أجرتها مجموعة كوناييف أن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالاستخبارات والمراقبة والاستطلاع تمثل ثاني أكبر حصة من عقود الشراء في كلا البلدين. يتضمن ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل صور الأقمار الصناعية للعثور على الأهداف المحتملة. وقدرت أن الولايات المتحدة والصين تنفق كل منهما مليارات الدولارات على البحث والتطوير العسكري للذكاء الاصطناعي.

 

العديد من هذه الأسلحة والأدوات لا تزال في مهدها. يعود البحث في المركبات ذاتية القيادة إلى عقود من الزمان وتنتشر فيه البدايات الزائفة والمشاريع غير الناجحة على الرغم من التوقعات العالية.

 

في عام 2021، أظهرت المنشورات العسكرية الصينية أن المسؤولين يناقشون نهجًا للحرب يتضمن التطورات في البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد نقاط الضعف الأمريكية ثم استخدام جميع فروع جيشها لشن ضربات دقيقة. وزارة الدفاع الصينية لم ترد على طلب للتعليق.

 

في خطاب ألقاه أمام المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي العام الماضي، قال الزعيم شي جين بينغ إن الصين "ستسرع من تطوير القدرات القتالية الذكية بدون طيار."

 

شكل البنتاجون في وقت سابق من هذا الشهر فريقًا للنظر في استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل نماذج اللغات الكبيرة.

 

أثار احتمال وجود أسلحة يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن التصعيد العسكري غير المقصود. في فبراير، استضافت هولندا اجتماعا لخمسين دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، لمناقشة الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. أصدر المشاركون مجموعة غير ملزمة من المبادئ في نهاية الاجتماع، بما في ذلك "أهمية ضمان الضمانات المناسبة والرقابة البشرية على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي."

 

يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم حاولوا إشراك الصين في محادثات حول الذكاء الاصطناعي في الجيش جنبًا إلى جنب مع قضايا أخرى مثل المخاطر النووية، لكن المناقشات لم تتجاوز التبادلات القصيرة في المؤتمرات الدولية.

 

وجد باحثو جامعة جورج تاون أدلة أقل من عقود الشراء على أن الولايات المتحدة أو الصين تعملان على منح الذكاء الاصطناعي سلطة اتخاذ قرارات استراتيجية بشكل مستقل أو شن ضربات كبرى، مثل الأسلحة النووية.

 

 

 

بكين واشنطن برنامج ذكاء اصطناعي طائرات

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