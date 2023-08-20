طب بيطري 88%.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

عاجل | نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الآن عبر هذا الرابط

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، عن كليات القمة المتاحة، لذا نقدم لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى اليوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية و58.05% للأدبية .

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.

ويمكن الاطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 :

89 %

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

365

حاسبات ومعلومات قنا علوم

365

طب بيطري المنصورة

365

علوم البترول والتعدين مطروح- علوم

365

88.7 %

طب بيطري سوهاج

364

88.53 %

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

363

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

363

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

363

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الآدبيه

اقتصاد منزلى العريش

اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

اقتصاد منزلى حلوان

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسيوط

آداب بني سويف

آداب جنوب الوادي

آداب سوهاج

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس