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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عاجل | نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الآن عبر هذا الرابط

طب بيطري 88%.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، عن كليات القمة المتاحة، لذا نقدم لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى اليوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية و58.05% للأدبية .

 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع  وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.

ويمكن الاطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 :

 

89 %

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

365

حاسبات ومعلومات قنا علوم

365

طب بيطري المنصورة

365

علوم البترول والتعدين مطروح- علوم

365

88.7 %

طب بيطري سوهاج

364

88.53 %

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

363

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

363

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

363

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الآدبيه

اقتصاد منزلى العريش
اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم
اقتصاد منزلى حلوان
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
آداب المنيا
آداب الوادي الجديد
آداب انتساب موجه الزقازيق
آداب انتساب موجه الفيوم
آداب انتساب موجه المنصورة
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
آداب انتساب موجه المنيا
آداب انتساب موجه الوادي الجديد
آداب انتساب موجه أسوان
آداب انتساب موجه أسيوط
آداب انتساب موجه بني سويف
آداب انتساب موجه بور سعيد
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
آداب انتساب موجه دمنهور
آداب انتساب موجه دمياط
آداب انتساب موجه سوهاج
آداب انتساب موجه طنطا
آداب انتساب موجه كفر الشيخ
آداب أسيوط
آداب بني سويف
آداب جنوب الوادي
آداب سوهاج
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

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