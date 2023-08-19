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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأحوال الشخصية.. متخصصة في شؤون الأسرة: مينفعش نلوي دراع الأم بعيالها

مها ابو بكر
مها ابو بكر

أكدت مها أبو بكر المحامية بالنقض والمتخصصة في شؤون الأسرة، أن نسب الطلاق ارتفعت في كافة دول العالم وليس مصر فقط.

 

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وقالت مها أبو بكر في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نسبة الطلاق متشافة في مصر بسبب عدد سكان مصر الكبير الذي يتخطى الت 100 ملوين نسمة".

 

وتبعت مها أبو بكر :"  فكرة إننا نلوى دراع الستات بعيالها عشان متطلقش دي متنفعش ".

 

 واكملت مها أبو بكر :" إزاي نقبل إن الست تعيش مع راجل مش عايزاه عشان خاطر عيالها فقط هذا الأمر سبة في وجهنا جميعا ".

 

 ولفتت مها أبو بكر :"  لابد من تواجد تشريع واضح وحاسم لحفظ حقوق الطفل، فمن حق الأب أن يرى إبنه ومن حق الأم ألا يتحدث عنها اهل والد طفلها بشكل سيئ ".

الأسرة الاحوال الشخصية محامية الطلاق اخبار التوك شو

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