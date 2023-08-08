مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: الأسرة عماد المجتمع.. وفتاوى الأحوال الشخصية الأكثر

أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهرالعالمي للفتوى الإلكترونية، أن أعضاء الفتوى في المركز، يعملوان على الإجابة على إستفسارات المواطنين، سواء في الشئون الدينية أو الشئون الأسرية، وذلك من خلال الإتصال المباشر عن طريق الخط الساخن، أو عن طريق الرسائل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال أسامة الحديدي، خلال لقاء له لبرنامج "مساء دي أم سي"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن أكثر الفتاوى تأتي عن الأحوال الشخصية، ولكن هناك أقسام أخرى سواء الفتاوى عن العبادات كالصلاة والحج والصيام وغيرها.

للمقبلين على الزواج

وتابع أنه لا بد التركيز عند إختيار شريك الحياة، مؤكدا أن مركز الأزهر العالمي للفتوى يقدم خدمات توعوية للمقبلين على الزواج، لأن الأسرة عماد المجتمع.