الفتوى الإلكترونية: أكثر الاستفسارات عن الأحوال الشخصية ومشاكل الشباب

أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء واكبت العصر للعمل على رصد الظواهر والمشكلات التي تواجه الشباب .

وقال أسامة الحديدي خلال لقاء له لبرنامج "مساء دي أم سي"، عبر فضائية "دي أم سي"،ان مركز المرصد العالمي للأزهر يقدم الخدمات العديدة للرد على الاسئلة من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الإجتماعي على مدار الساعة، ويتم الرد مباشرة على كافة الإستفسارات.

الفتاوى عن العبادات كالصلاة والحج

وتابع مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن أكثر الفتاوي تأتي عن الأحوال الشخصية، ولكن هناك أقسام أخرى سواء الفتاوى عن العبادات كالصلاة والحج والصيام وغيرها.