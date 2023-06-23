داعية إسلامي ينتقد فتوى الأضحية بالطيور.. تفاصيل

علق الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، على فتوى الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بجواز الأضحية بـ الدجاجة.

وقال الداعية الإسلامي، إن الدكتور الهلالي، لديه ميول لـ شواذ الأقوال، وطالبه بالكف عن مثل هذه التصريحات الغريبة، موضحًا أن هناك 84 فتوة شاذة لـ سعد الهلالي عن إجماع الأئمة.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن العلم اتباع ولست ابتداع، وأن العالم الحق هو من يتبع الكتاب و السنة، ولا يخالف الإجماع.

ولفت إلى أنه لا يستبعد أن يخرج سعد الهلالي في السنوات المقبلة ويقول أنه يجوز التضحية بـ ضفدع، فهو يبحث عن أشياء غريبة.