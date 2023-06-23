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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صك الأضحية.. الأوقاف: تحقيق للسُنة ومن أشكال التكافل المجتمعي

صك الأضحية
صك الأضحية

أكدت وزارة الأوقاف، أن صك الأضحية فضلا عن تحقيق السنة فإنه لون من ألوان التكافل المجتمعي .

صك الأضحية تحقيق للسُنة

وبينت الأوقاف في بيان لها اليوم، أن فكرة الصك أنه إنابة لجهة أو مؤسسة لديها أدوات وقدرات وقواعد بيانات وقدرة على الوصول إلى المستحقين تمكنها من أداء الشعيرة أو المهمة وتوزيع لحوم ما أُنيبت فيه من الأضحية أو غيرها على المستحقين الحقيقيين في كفاءة واقتدار.

وأوضحت أن الصك كما يجزئ في الهدي واجبًا كان أم تطوعًا يجزئ في الأضحية وغيرها، وله فوائد جمة في ضوء ظروف عصرنا الراهن ، وهو لون من ألوان التكافل المجتمعي.

اتصل على الأرقام التالية:

(01015711280 ــ 01146702020 ــ 01552563217 ــ 01223344789)

يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.

أو من خلال شراء الصك من أي من الجهات التالية :

• ‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

• ‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

• ‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

• ‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

• ‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

• ‏أو من خلال خدمة فوري دهب.

• أو دفعه إلكترونيًّا من خلال المحفظة الإلكترونية.

• أو من خلال مديريات الأوقاف وإداراتها الفرعية والمساجد الكبرى.

فضل يوم عرفة وسنة الأضحية

وأطلقت وزارة الأوقاف في الجمعة الأولى من ذي الحجة اليوم قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي ( السويس – شمال سيناء )، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " فضل يوم عرفة وسنة الأضحية "، وذلك على النحو التالي:

أولاً : مديرية أوقاف السويس

1. الشيخ/ ماجد راضي فرج وكيل الوزارة الجامع الكبير - السلام 1

2. الشيخ /عادل عبد اللطيف أحمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الحسين - الأمل

3. الشيخ/ أحمد عبد الباري جده إمام وخطيب سيد الشهداء حمزة - الصباح

4. الشيخ /فارس أحمد فارس واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الشهيد الرخاوي - الأمل

5. الشيخ/ محمد سعيد منصور إمام وخطيب الفتح - تعاونيات الدلتا

6. الشيخ / مصطفى محمد إبراهيم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الاستقامة - الأمل

7. الشيخ/ محمود السعيد محمد إمام وخطيب أحد - مبارك 2

8. الشيخ / علي السيد محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية النور - تعاونيات الشركة العربية

9. الشيخ/ عبد الله حمدي عاشور إمام وخطيب نمرة - الصباح

10. الشيخ / أحمد الشافعي محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية صلاح الدين - مبارك 1

ثانياً : مديرية أوقاف شمال سيناء

1. الشيخ / محمود أحمد مرزوق وكيل الوزارة الرفاعي

2. الشيخ / عبد الناصر مصبح إبراهيم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الفتاح

3. الشيخ /سيد بدوي إبراهيم إمام وخطيب أم القرى

4. الشيخ / أحمد البكري معوض واعظ بمجمع البحوث الإسلامية القرماني

5. الشيخ / السيد حسن السيد إمام وخطيب المعلمين بالضاحية

6. الشيخ / هاني إسماعيل عوض واعظ بمجمع البحوث الإسلامية أبو بكر بالفواخرية

7. الشيخ /محمد محمد عطية إمام وخطيب النصر

8. الشيخ / سليم أحمد سليم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عمرو بن العاص

9. الشيخ / محمد أبو اليزيد الغباشي إمام وخطيب المجمع الإسلامي -بالمساعيد

10. الشيخ / محمود شمس الدين عطية واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الخير والبركة بالمساعيد

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